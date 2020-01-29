Ясько о голосовании в ПАСЕ: их выбор - держать Россию на коротком поводке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Решение о "прощении России", - это выбор большинства делегатов ПАСЕ. Так работает демократическая процедура. Это их выбор - держать Россию на коротком поводке. Но и их ответственность. Об этом написала в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, передает УНН.
"Результат голосования не свидетельствует, что поддержка Украины уменьшились. Каждый член ПАСЕ принимал решение, руководствуясь собственными убеждениями. Большая часть делегатов, даже дружественных России, считают, что она должна выполнять свои международные обязательства, а для этого она должна быть представлена в ПАСЕ, и с ней надо вести диалог. Такую позицию мы слышали и в зале заседаний, и в комитетах, и на двусторонних встречах. Я не верю в эффективность такого подхода: это маниловщина", - отметила Ясько.
По ее словам, Россия никоим образом не показывает желание изменить свою политику, выполнять резолюции ПАСЕ и придерживаться международного права.
"Впрочем, решение о "прощении России", - это выбор большинства делегатов ПАСЕ. Так работает демократическая процедура. Это их выбор - держать Россию на коротком поводке. Но и их ответственность", - добавила она.
Ясько считает, что нынешнее голосование не решает, а усугубляет кризис в Организации.
"Повторять мантру о диалоге с государством-агрессором - это путь в никуда. Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них - это пустой звук. Они говорят на языке угроз, ультиматумов и пропаганды. Тем не менее, Россия будет в ПАСЕ. Мы назвали это "новой нормальностью", - резюмировала председатель украинской делегации в ПАСЕ.
Напомним, большинство депутатов ПАСЕ поддержали резолюцию, которая позволяет российской делегации остаться в Парламентской ассамблее.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала дополнительную санкционные процедуру. Однако ее механизм выписан так, что реализовать санкции в отношении государств, которые серьезно нарушили принципы Совета Европы, практически невозможно.