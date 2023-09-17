Ярослава Магучих выиграла Бриллиантовую лигу, установив рекорд сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей Суперфинала Бриллиантовой лиги в американском Юджине в прыжках в высоту. При этом украинка установила новый мировой рекорд сезона, сообщили в НОК Украины, передает УНН.
Детали
В финале соревнования приняли участие семь спортсменок, среди которых, кроме Магучих, были еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко.
Ирина и Юлия сошли с турнирной дистанции на двух первых планках – 1,87 м и 1,91 м. Борьба за золото развернулась между Ярославой и австралийкой Николой Олислагерс.
Соперницы дошли до высоты 2,03 метра. Олислагерс взяла ее с третьей попытки (личный рекорд). А Магучих хватило двух попыток для взятия планки, и это означало ее итоговый триумф, а заодно и новый мировой рекорд сезона.
Добавим
Ранее в сезоне Магучих становилась победительницей трёх этапов Бриллиантовой лиги – в марокканском Рабате, китайском Сямэне и бельгийском Брюсселе.