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Ярослава Магучих выиграла Бриллиантовую лигу, установив рекорд сезона

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей Суперфинала Бриллиантовой лиги в американском Юджине в прыжках в высоту. При этом украинка установила новый мировой рекорд сезона, сообщили в НОК Украины, передает УНН

Детали 

В финале соревнования приняли участие семь спортсменок, среди которых, кроме Магучих, были еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Ирина и Юлия сошли с турнирной дистанции на двух первых планках – 1,87 м и 1,91 м. Борьба за золото развернулась между Ярославой и австралийкой Николой Олислагерс.

Соперницы дошли до высоты 2,03 метра. Олислагерс взяла ее с третьей попытки (личный рекорд). А Магучих хватило двух попыток для взятия планки, и это означало ее итоговый триумф, а заодно и новый мировой рекорд сезона.

Добавим

Ранее в сезоне Магучих становилась победительницей трёх этапов Бриллиантовой лиги – в марокканском Рабате, китайском Сямэне и бельгийском Брюсселе.

Украинские Национальные Новости

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