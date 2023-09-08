Ярослава Магучіх здобула перемогу на третьому етапі Діамантової ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула третю перемогу у Діамантовій лізі з легкої атлетики перед Суперфіналом сезону-2023. Про це повідомляє Суспільне Спорт, пише УНН.
Деталі
У Брюсселі, Бельгія, відбувся заключний етап Діамантової ліги з легкої атлетики перед Суперфіналом сезону-2023. До трьох дорослих дисциплін за участю українських збірниць увійшли й жіночі стрибки у висоту.
Приймали участь Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх. На двох спортсменки цьогоріч здобули вже три "золота" Діамантової ліги та достроково кваліфікувалися до Суперфіналу.
Змагались Магучіх та Геращенко з віцечемпіонкою світу Елеанорою Паттерсон, фіналісткою ЧС-2023 Ангеліною Топич та Морган Лейк, серед інших.
Доповнення
Ірина Геращенко першою з українок завершила змагання — четверте місце. Стрибунка з першої спроби подолала позначки в 1.84, 1.88 та 1.91 метра, але не реалізувала жодного стрибка на висоті 1.94.
З результатом 1.94 метра Геращенко повторила свій другий найгірший результат сезону на Діамантовій лізі. Менше українка стрибала лише в Рабаті на першому етапі року в цій дисципліні.
Натомість Магучіх розпочала змагання пізніше за всіх — відклала стартову висоту до позначки в 1.91 метра, на якій реалізувала свою другу спробу.
До трійки медалісток Ярослава увійшла вдалим стрибком на висоті 1.94 метра. А вже в наступній спробі одразу подолала позначку 1.97, на якій зупинилася австралійка Паттерсон.
На позначці у 2.0 метра боротьба за "золото" розгорнулася між Магучіх та сербкою Ангеліною Топич. Суперниця Ярослави не реалізувала всі три спроби, у той час як Магучіх подолала планку з першої спроби — "золото" в українки!
Надалі Магучіх замовила 2.04 метра в спробі встановити новий рекорд сезону в світі, але жодної спроби не реалізувала.
Довідково
Результати Діамантової ліги:
-
-
Ярослава Магучіх (Україна) — 2.00
-
-
Ангеліна Топич (Сербія) — 1.97
-
-
Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1.94
-
-
Ірина Геращенко (Україна) — 1.94
-