Ярослава Магучіх здобула перемогу на третьому етапі Діамантової ліги

ukru
29 березня, 17:57 • 271512 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 358815 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299309 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334468 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299586 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219191 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 203981 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163974 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534695 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175497 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 55721 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 58992 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70590 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78293 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 81778 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391863 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534695 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568360 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565415 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465318 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204725 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 358815 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174843 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165768 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136703 перегляди
Актуальне
Ярослава Магучіх здобула перемогу на третьому етапі Діамантової ліги

Ярослава Магучіх здобула перемогу на третьому етапі Діамантової ліги

Київ • УНН

 • 435178 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула третю перемогу у Діамантовій лізі з легкої атлетики перед Суперфіналом сезону-2023. Про це повідомляє Суспільне Спорт, пише УНН.

Деталі 

У Брюсселі, Бельгія, відбувся заключний етап Діамантової ліги з легкої атлетики перед Суперфіналом сезону-2023. До трьох дорослих дисциплін за участю українських збірниць увійшли й жіночі стрибки у висоту.

Приймали участь Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх. На двох спортсменки цьогоріч  здобули вже три "золота" Діамантової ліги та достроково кваліфікувалися до Суперфіналу.

Змагались Магучіх та Геращенко з віцечемпіонкою світу Елеанорою Паттерсон, фіналісткою ЧС-2023 Ангеліною Топич та Морган Лейк, серед інших.

Доповнення 

Ірина Геращенко першою з українок завершила змагання — четверте місце. Стрибунка з першої спроби подолала позначки в 1.84, 1.88 та 1.91 метра, але не реалізувала жодного стрибка на висоті 1.94.

З результатом 1.94 метра Геращенко повторила свій другий найгірший результат сезону на Діамантовій лізі. Менше українка стрибала лише в Рабаті на першому етапі року в цій дисципліні.

Натомість Магучіх розпочала змагання пізніше за всіх — відклала стартову висоту до позначки в 1.91 метра, на якій реалізувала свою другу спробу.

До трійки медалісток Ярослава увійшла вдалим стрибком на висоті 1.94 метра. А вже в наступній спробі одразу подолала позначку 1.97, на якій зупинилася австралійка Паттерсон.

На позначці у 2.0 метра боротьба за "золото" розгорнулася між Магучіх та сербкою Ангеліною Топич. Суперниця Ярослави не реалізувала всі три спроби, у той час як Магучіх подолала планку з першої спроби — "золото" в українки!

Надалі Магучіх замовила 2.04 метра в спробі встановити новий рекорд сезону в світі, але жодної спроби не реалізувала.

Довідково 

Результати Діамантової ліги:

  • Ярослава Магучіх (Україна) — 2.00

  • Ангеліна Топич (Сербія) — 1.97

  • Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1.94

  • Ірина Геращенко (Україна) — 1.94

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,546.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.07