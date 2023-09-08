Ярослава Магучіх здобула перемогу на третьому етапі Діамантової ліги

Деталі

У Брюсселі, Бельгія, відбувся заключний етап Діамантової ліги з легкої атлетики перед Суперфіналом сезону-2023. До трьох дорослих дисциплін за участю українських збірниць увійшли й жіночі стрибки у висоту.

Приймали участь Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх. На двох спортсменки цьогоріч здобули вже три "золота" Діамантової ліги та достроково кваліфікувалися до Суперфіналу.

Змагались Магучіх та Геращенко з віцечемпіонкою світу Елеанорою Паттерсон, фіналісткою ЧС-2023 Ангеліною Топич та Морган Лейк, серед інших.

Доповнення

Ірина Геращенко першою з українок завершила змагання — четверте місце. Стрибунка з першої спроби подолала позначки в 1.84, 1.88 та 1.91 метра, але не реалізувала жодного стрибка на висоті 1.94.

З результатом 1.94 метра Геращенко повторила свій другий найгірший результат сезону на Діамантовій лізі. Менше українка стрибала лише в Рабаті на першому етапі року в цій дисципліні.

Натомість Магучіх розпочала змагання пізніше за всіх — відклала стартову висоту до позначки в 1.91 метра, на якій реалізувала свою другу спробу.

До трійки медалісток Ярослава увійшла вдалим стрибком на висоті 1.94 метра. А вже в наступній спробі одразу подолала позначку 1.97, на якій зупинилася австралійка Паттерсон.

На позначці у 2.0 метра боротьба за "золото" розгорнулася між Магучіх та сербкою Ангеліною Топич. Суперниця Ярослави не реалізувала всі три спроби, у той час як Магучіх подолала планку з першої спроби — "золото" в українки!

Надалі Магучіх замовила 2.04 метра в спробі встановити новий рекорд сезону в світі, але жодної спроби не реалізувала.

Довідково

Результати Діамантової ліги: