Ярослава Магучих одержала победу на третьем этапе Бриллиантовой лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинская спортсменка Ярослава Магучих одержала третью победу в Бриллиантовой лиге по легкой атлетике перед Суперфиналом сезона-2023. Об этом сообщает Суспильне Спорт, пишет УНН.
Детали
В Брюсселе, Бельгия, состоялся заключительный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике перед Суперфиналом сезона-2023. В три взрослых дисциплины с участием украинских сборниц вошли и женские прыжки в высоту.
Принимали участие Ирина Геращенко и Ярослава Магучих. На двоих спортсменки в этом году получили уже три "золота" Бриллиантовой лиги и досрочно квалифицировались в Суперфинал.
Соревновались Магучих и Геращенко с вице-чемпионкой мира Элеанорой Паттерсон, финалисткой ЧМ-2023 Ангелиной Топич и Морган Лейк, среди прочих.
Дополнение
Ирина Геращенко первой из украинок завершила соревнования — четвертое место. Прыгунья с первой попытки преодолела отметки в 1.84, 1.88 и 1.91 метра, но не реализовала ни одного прыжка на высоте 1.94.
С результатом 1.94 метра Геращенко повторила свой второй худший результат сезона на Бриллиантовой лиге. Меньше украинка прыгала лишь в Рабате на первом этапе года в этой дисциплине.
Зато Магучих начала соревнования позже всех — отложила стартовую высоту до отметки в 1.91 метра, на которой реализовала свою вторую попытку.
В тройку медалисток Ярослава вошла удачным прыжком на высоте 1.94 метра. А уже в следующей попытке сразу преодолела отметку 1.97, на которой остановилась австралийка Паттерсон.
На отметке в 2.0 метра борьба за "золото" развернулась между Магучих и сербкой Ангелиной Топич. Соперница Ярославы не реализовала все три попытки, в то время как Магучих преодолела планку с первой попытки — "золото" у украинки!
В дальнейшем Магучих заказала 2.04 метра в попытке установить новый рекорд сезона в мире, но ни одной попытки не реализовала.
Справочно
Результаты Бриллиантовой лиги:
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Ярослава Магучих (Украина) — 2.00
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Ангелина Топич (Сербия) — 1.97
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Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1.94
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Ирина Геращенко (Украина) — 1.94
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