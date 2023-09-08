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Ярослава Магучих одержала победу на третьем этапе Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих одержала победу на третьем этапе Бриллиантовой лиги

Киев • УНН

 • 435175 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинская спортсменка Ярослава Магучих одержала третью победу в Бриллиантовой лиге по легкой атлетике перед Суперфиналом сезона-2023. Об этом сообщает Суспильне Спорт, пишет УНН.

Детали 

В Брюсселе, Бельгия, состоялся заключительный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике перед Суперфиналом сезона-2023. В три взрослых дисциплины с участием украинских сборниц вошли и женские прыжки в высоту.

Принимали участие Ирина Геращенко и Ярослава Магучих. На двоих спортсменки в этом году  получили уже три "золота" Бриллиантовой лиги и досрочно квалифицировались в Суперфинал.

Соревновались Магучих и Геращенко с вице-чемпионкой мира Элеанорой Паттерсон, финалисткой ЧМ-2023 Ангелиной Топич и Морган Лейк, среди прочих.

Дополнение 

Ирина Геращенко первой из украинок завершила соревнования — четвертое место. Прыгунья с первой попытки преодолела отметки в 1.84, 1.88 и 1.91 метра, но не реализовала ни одного прыжка на высоте 1.94.

С результатом 1.94 метра Геращенко повторила свой второй худший результат сезона на Бриллиантовой лиге. Меньше украинка прыгала лишь в Рабате на первом этапе года в этой дисциплине.

Зато Магучих начала соревнования позже всех — отложила стартовую высоту до отметки в 1.91 метра, на которой реализовала свою вторую попытку.

В тройку медалисток Ярослава вошла удачным прыжком на высоте 1.94 метра. А уже в следующей попытке сразу преодолела отметку 1.97, на которой остановилась австралийка Паттерсон.

На отметке в 2.0 метра борьба за "золото" развернулась между Магучих и сербкой Ангелиной Топич. Соперница Ярославы не реализовала все три попытки, в то время как Магучих преодолела планку с первой попытки — "золото" у украинки!

В дальнейшем Магучих заказала 2.04 метра в попытке установить новый рекорд сезона в мире, но ни одной попытки не реализовала.

Справочно 

Результаты Бриллиантовой лиги:

  • Ярослава Магучих (Украина) — 2.00

  • Ангелина Топич (Сербия) — 1.97

  • Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1.94

  • Ирина Геращенко (Украина) — 1.94

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