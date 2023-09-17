Ярослава Магучіх виграла Діамантову лігу, встановивши рекорд сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею Суперфіналу Діамантової ліги в американському Юджині у стрибках у висоту. При цьому українка встановила новий світовий рекорд сезону, повідомили в НОК України, передає УНН.
Деталі
У фіналі змагання взяли участь сім спортсменок, серед яких, окрім Магучіх, були ще дві українки – Ірина Геращенко та Юлія Левченко.
Ірина та Юлія зійшли з турнірної дистанції на двох перших планках – 1,87 м та 1,91. Боротьба за золото розгорнулася між Ярославою та австралійкою Ніколой Оліслагерс.
Суперниці дійшли до висоти 2,03 метра. Оліслагерс взяла її із третьої спроби (особистий рекорд). А Магучіх вистачило двох спроб для взяття планки, і це означало її підсумковий тріумф, а заразом і новий світовий рекорд сезону.
Додамо
Раніше в сезоні Магучіх ставала переможницею трьох етапів Діамантової ліги – у марокканському Рабаті, китайському Сямені та бельгійському Брюсселі.