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Ярослава Магучіх виграла Діамантову лігу, встановивши рекорд сезону

Ярослава Магучіх виграла Діамантову лігу, встановивши рекорд сезону

Київ • УНН

 • 382049 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею Суперфіналу Діамантової ліги в американському Юджині у стрибках у висоту. При цьому українка встановила новий світовий рекорд сезону, повідомили в НОК України, передає УНН

Деталі 

У фіналі змагання взяли участь сім спортсменок, серед яких, окрім Магучіх, були ще дві українки – Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Ірина та Юлія зійшли з турнірної дистанції на двох перших планках – 1,87 м та 1,91. Боротьба за золото розгорнулася між Ярославою та австралійкою Ніколой Оліслагерс.

Суперниці дійшли до висоти 2,03 метра. Оліслагерс взяла її із третьої спроби (особистий рекорд). А Магучіх вистачило двох спроб для взяття планки, і це означало її підсумковий тріумф, а заразом і новий світовий рекорд сезону.

Додамо

Раніше в сезоні Магучіх ставала переможницею трьох етапів Діамантової ліги – у марокканському Рабаті, китайському Сямені та бельгійському Брюсселі.

Українські Національні Новини

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