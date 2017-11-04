Ярмоленко выйдет в стартовом составе "Боруссии" на матч против "Баварии"

Стартовый состав "Боруссия Д": Бурки - Бартра, Сократис, Топрак, Шмельцер (к), Вайгль, Кагава, Кастро, Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.

Таким образом, Ярмоленко в центральном матче немецкой Бундеслиги против лидера чемпионата "Баварии" выйдет с первых минут.

Добавим, что поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, Ярмоленко забил второй гол в немецкой Бундеслиге.