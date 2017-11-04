Ярмоленко вийде у стартовому складі "Борусії" на матч проти "Баварії"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Атакувальний півзахисник збірної України та дортмундської "Борусії" Андрій Ярмоленко з перших хвилин розпочне матч 11-го туру Бундесліги проти мюнхенської "Баварії", передає УНН з посиланням Twitter "джмелів".
Стартовий склад "Борусія Д": Буркі - Бартра, Сократіс, Топрак, Шмельцер (к), Вайгль, Кагава, Кастро, Ярмоленко, Обамеянг, Пулішич.
Тож, Ярмоленко у центральному матчі німецької Бундесліги проти лідера чемпіонату "Баварії" вийде з перших хвилин.
Додамо, що поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Нагадаємо, Ярмоленко забив другий гол в німецькій Бундеслізі.