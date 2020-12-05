Ярмоленко возобновил тренировки в "Вест Хэме" после коронавируса

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 34225 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 54104 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 67127 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 80663 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110859 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113261 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125577 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156096 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ярмоленко возобновил тренировки в "Вест Хэме" после коронавируса

Ярмоленко возобновил тренировки в "Вест Хэме" после коронавируса

Киев  •  УНН

 • 8531 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На пресс-конференции, посвященной матчу 11-го тура АПЛ "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед", главный тренер лондонцев Мойес предоставил обновленную информацию о состоянии здоровья украинца Андрея Ярмоленко, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Сейчас коуч не знает сколько времени понадобится Ярмоленко чтобы вернуться к официальным играм.

"Андрей Ярмоленко выздоровел и уже несколько дней тренируется. Никогда не знаешь, сколько игроку понадобится времени, чтобы полностью восстановиться после коронавируса. Но есть и приятные новости: Ярмоленко вернулся, он в хорошей физической форме, здоров и участвует в занятиях", - отметил Мойес.

Добавим, что "Вест Хэм" в ближайшем матче в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги будет принимать "Манчестер Юнайтед".

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