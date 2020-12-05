Ярмоленко возобновил тренировки в "Вест Хэме" после коронавируса

Сейчас коуч не знает сколько времени понадобится Ярмоленко чтобы вернуться к официальным играм.

"Андрей Ярмоленко выздоровел и уже несколько дней тренируется. Никогда не знаешь, сколько игроку понадобится времени, чтобы полностью восстановиться после коронавируса. Но есть и приятные новости: Ярмоленко вернулся, он в хорошей физической форме, здоров и участвует в занятиях", - отметил Мойес.

Добавим, что "Вест Хэм" в ближайшем матче в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги будет принимать "Манчестер Юнайтед".