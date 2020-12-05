Ярмоленко відновив тренування у "Вест Хемі" після коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На прес-конференції, присвяченій матчу 11-го туру АПЛ "Вест Хем" — "Манчестер Юнайтед", головний тренер лондонців Девід Моєс надав оновлену інформацію щодо стану здоров’я українця Андрія Ярмоленка, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Наразі коуч не знає скільки часу знадобиться Ярмоленку аби повернутися до офіційних ігор.
"Андрій Ярмоленко одужав і вже кілька днів тренується. Ніколи не знаєш, скільки гравцеві знадобиться часу, аби повністю відновитися після коронавірусу. Але є й приємні новини: Ярмоленко повернувся, він у добрій фізичній формі, здоровий і бере участь у заняттях", - відзначив Моєс.
Додамо, що "Вест Хем" у найближчому матчі в рамках 11-го туру Англійської Прем’єр-ліги прийматиме "Манчестер Юнайтед".