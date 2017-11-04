Ярмоленко в составе "Боруссии" потерпел поражение от "Баварии"

По итогам первой половины гости предшествовали с разницей в два мяча. На 17 минуте Хаме Родригес снял передачу на неприкрытого Роббена и голландец прислал мяч в верхний угол ворот. Через 20 минут прострел Киммиха завершился взятием ворот в исполнении Левандовски (0: 2).

В середине следующей половины прострел Алабамы закончился его же голом, а мяч-престижа выполнил Бартра — 1: 3.

Отметим, что Ярмоленко вышел в старте и провел на поле 80 минут.

Добавим, что в таблице “Бавария” первая из 26 пунктов, в “Боруссии” 20 очков, как и у “Шальке” — 3, 4 места.