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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9310 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70480 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135887 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109557 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111762 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109395 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101887 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106247 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102948 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148660 просмотра

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Ярмоленко в составе "Боруссии" потерпел поражение от "Баварии"

Ярмоленко в составе "Боруссии" потерпел поражение от "Баварии"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Встреча 11-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской “Боруссией” и “Баварией” завершилась победой мюнхенцев 1: 3. Противостояние произошло на стадионе “Сигнал Идуна Парк”, передает корреспондент УНН.

По итогам первой половины гости предшествовали с разницей в два мяча. На 17 минуте Хаме Родригес снял передачу на неприкрытого Роббена и голландец прислал мяч в верхний угол ворот. Через 20 минут прострел Киммиха завершился взятием ворот в исполнении Левандовски (0: 2).

В середине следующей половины прострел Алабамы закончился его же голом, а мяч-престижа выполнил Бартра — 1: 3.

Отметим, что Ярмоленко вышел в старте и провел на поле 80 минут.

Добавим, что в таблице “Бавария” первая из 26 пунктов, в “Боруссии” 20 очков, как и у “Шальке” — 3, 4 места.

Украинские Национальные Новости

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