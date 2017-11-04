Ярмоленко у складі "Борусії" зазнав поразки від "Баварії"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Зустріч 11 туру німецької Бундесліги між дортмундською “Борусією” та “Баварією” завершилася перемогою мюнхенців 1:3. Протистояння відбулося на стадіоні “Сігнал Ідуна Парк”, передає кореспондент УНН.
За підсумком першої половини гості передували з різницею в два м’ячі. На 17 хвилині Хаме Родрігес скинув передачу на неприкритого Роббена і нідерландець надіслав м’яч у верхній кут воріт. Через 20 хвилин простріл Кімміха завершився взяттям воріт у виконанні Левандовскі (0:2).
В середині наступної половини простріл Алаби закінчився його ж голом, а м’яч-престижу виконав Марк Бартра — 1:3.
Відзначимо, що Ярмоленко вийшов у старті і провів на полі 80 хвилин.
Додамо, що в таблиці “Баварія” перша з 26 пунктами, у “Борусії” 20 очок, як і у “Шальке” — 3, 4 місця.