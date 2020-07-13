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Ярмоленко принял участие в разгромной победе "Вест Хэма" в АПЛ

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В матче 35-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на выезде разбил главного аутсайдера турнира "Норвич", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Матч прошел под бенефис полузащитника “молотобойцев” Майкла Антонио, который оформил покер — 4:0.

Наш футболист вышел на поле на 84-й минуте и не имел результативных действий в игре.

Сейчас, имея в активе 34 очка, “Молотобойцы” занимают шестнадцатое место в турнирной таблице.

Добавим, что в этом сезоне Ярмоленко провел в составе “Вест Хэма” 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Украинские Национальные Новости

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