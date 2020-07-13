Ярмоленко прийняв участь у розгромній перемозі "Вест Хема" в АПЛ

Матч пройшов під бенефіс півзахисника “молотобійців” Майкла Антоніо, який оформив покер — 4:0.

Наш футболіст вийшов на поле на 84-й хвилині і не мав результативних дій у грі.

Наразі, маючи в активі 34 очки, “Молотобійці” посідають 16-у сходинку в турнірній таблиці.

Додамо, що в цьому сезоні Ярмоленко провів у складі “Вест Хема” 20 матчів, в яких забив чотири голи й віддав одну результативну передачу.