Ярмарки Киева работают в условиях антисанитарии

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Столичные ярмарки нарушают санитарные нормы. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные киевлянином Артемом Радостиным в Facebook, передает УНН.

Так, в субботу, 1 июня, в Дарницком районе Киева проходила ярмарка, пишет Радостин. Несмотря на жару, торговцы продавали мясо без холодильника, информирует пользователь соцсети.

"Ну а вот это как назвать? Ну какой адекватный, нежелающий слечь с сильнейшим отравлением человек может купить кусок мяса или сала, которые вот так продаются", - пишет Радостин.

Пользователи соцсети двояко отреагировали на пост киевлянина. Часть из них считает необходимым ввести запрет на организацию ярмарок летом.

"Надо запретить в такую жару ярмарки", - пишет Людмила Черевченко-Гапиченко.

Еще часть заявляет, что, помимо нарушения санитарных норм, мясо на ярмарках продают втридорога.

Также пользователи соцсети уверяют, что сегодня в антисанитарных условиях мясо продается как на рынках, так и в супермаркетах.

"А ничего, что в цивилизованных супермаркетах, с целью экономии холодильники на ночь отключают!?" - комментирует Роман Паливода.

Напомним, ранее контролеры заявили об опасности столичных ярмарок и предупредили потребителей "об угрозе жизни и здоровью".

В целом, как сообщал УНН, украинский рынок переполнен некачественными продуктами питания. Эксперты отмечают значительную долю фальсифицированных товаров, среди которых сыры, сливочное масло и не только.

При этом, по словам Сергея Тригубенко, недобросовестных производителей продуктов питания в Украине практически не наказывают. А если и наказывают, то мизерными штрафами, которых нарушители не боятся.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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