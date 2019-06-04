Ярмарки Києва працюють в умовах антисанітарії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Столичні ярмарки порушують санітарні норми. Про це свідчать фотографії, опубліковані киянином Артемом Радостіним в Facebook, передає УНН.
Так, в суботу, 1 червня, в Дарницькому районі Києва проходив ярмарок, пише Радостін. Незважаючи на спеку, торговці продавали м'ясо без холодильника, інформує користувач соцмережі.
"Ну а ось це як назвати? Ну який адекватна, неохоча злягти з сильним отруєнням людина може купити шматок м'яса або сала, які ось так продаються", - пише Радостін.
Користувачі соцмережі двояко відреагували на пост киянина. Частина з них вважає за необхідне ввести заборону на організацію ярмарків влітку.
"Треба заборонити в таку спеку ярмарки", - пише Людмила Черевченко-Гапиченко.
Ще частина заявляє, що, крім порушення санітарних норм, м'ясо на ярмарках продають втридорога.
Також користувачі соцмережі запевняють, що сьогодні в антисанітарних умовах м'ясо продається як на ринках, так і в супермаркетах.
"А нічого, що в цивілізованих супермаркетах, з метою економії холодильники на ніч відключають!?" - коментує Роман Паливода.
Нагадаємо, раніше контролери заявили про небезпеку столичних ярмарків і попередили споживачів "про загрозу життю і здоров'ю".
В цілому, як повідомляв УНН, український ринок переповнений неякісними продуктами харчування. Експерти відзначають значну частку фальсифікованих товарів, серед яких сири, вершкове масло і не тільки.
При цьому, за словами Сергія Тригубенка, недобросовісних виробників продуктів харчування в Україні практично не карають. А якщо і карають, то мізерними штрафами, яких порушники не бояться.