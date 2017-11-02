Нардеп про штрафи Держпродспоживслужби: це мізерні “заслуги”, що абсолютно не діють на порушників

Він зазначив, що з початку року порушників прав споживачів було оштрафовано всього лише на 102 тис. грн.

"Виходить, що в середньому щомісяця контролери штрафували недобросовісних операторів ринку на 10-11 тис. грн", - написав він.

Поряд з цим, у минулому році утримання Держпродспоживслужби обійшлося бюджету майже у 770 млн грн. На “Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”, зокрема, було витрачено більше 630 млн грн. платників податків.

"Розумію, що таке порівняння не є абсолютним свідченням “ефективності” роботи Держпродспоживслужби, проте воно точно свідчить про необхідність посилення відповідальності за порушення у сфері безпечності харчових продуктів. Зрозуміло, що великих виробників такі мізерні штрафи, як зараз, аж ніяк не лякають. Навпаки, їм, напевно, легше сплатити декілька тисяч гривень штрафу, чим усувати порушення", - написав С.Тригубенко.

Нардеп додав, що порушники безпеки харчових продуктів мають каратися більш жостко.

"Як на мене, штраф повинен бути таким, щоб його боляче було платити навіть гігантам. Адже, погодьтеся, що 100 тис. грн сплачених до бюджету на фоні постійних спалахів масових отруєнь - це просто мізерні “заслуги” Держпродспроживслужби і абсолютно не дієві засоби впливу на недобросовісних операторів ринку", - резюмував він.

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки масових отруєнь.

Так, показник харчових отруєнь по країні цього року перевищує минулорічні дані більш ніж на 40%.

При цьому діти в Україні стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування утричі частіше за дорослих.

На переконання низки екcпертів, часті спалахи масових отруєнь є наслідком неефективної роботи Держпродспоживслужби.