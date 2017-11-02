Нардеп о штрафах Госпродпотребвслужбы: это мизерные "заслуги", что абсолютно не действуют на нарушителей

Он отметил, что с начала года нарушителей прав потребителей были оштрафованы всего лишь на 102 тыс. грн.

"Получается, что в среднем ежемесячно контроллеры штрафовали недобросовестных операторов рынка на 10-11 тыс. грн", - написал он.

Наряду с этим, в прошлом году содержание Госпродпотребвслужбы обошлось бюджету почти в 770 млн грн. На "Руководство и управление в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей", в частности, было потрачено более 630 млн грн. налогоплательщиков.

"Понимаю, что такое сравнение не является абсолютным показанием "эффективности" работы Госпродпотребвслужбы, однако оно точно свидетельствует о необходимости усиления ответственности за нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов. Понятно, что крупные производители такие мизерные штрафы, как сейчас, отнюдь не пугают. Наоборот, им, наверное, легче заплатить несколько тысяч гривен штрафа, чем устранять нарушения", - написал С.Тригубенко.

Нардеп добавил, что нарушители безопасности пищевых продуктов должны караться более жостко.

"Как по мне, штраф должен быть таким, чтобы его больно было платить даже гигантам. Ведь, согласитесь, что 100 тыс. грн уплаченных в бюджет на фоне постоянных вспышек массовых отравлений - это просто мизерные "заслуги" Госпродпотребвслужбы и совершенно не действенные средства воздействия на недобросовестных операторов рынка ", - резюмировал он.

Напомним, в Украине участились случаи массовых отравлений.

Так, показатель пищевых отравлений по стране в этом году превышает прошлогодние данные более чем на 40%.

При этом дети в Украине становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.

По мнению ряда екcпертив, частые вспышки массовых отравлений является следствием неэффективной работы Госпродпотребвслужбы.