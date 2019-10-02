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Яременко считает неуместным начинать работу над законопроектом о статусе Донбасса

Киев • УНН

 • 8860 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. У народных депутатов нет никаких новых законопроектов о статусе Донбасса. Председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко считает, что сейчас неуместно начинать работу над этим законом. Об этом он заявил сегодня в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

Яременко считает неуместным начинать работу над законопроектом о статусе Донбасса

“Еще не состоялся саммит, нету никаких согласований между украинской и российской дипломатией; нет заявлений посредничества; нет никаких проектов. Начинать работу над этим проектом, я считаю, будет неправильным сигналом для наших оппонентов, что мы готовы во что-либо работать, а солдаты будут гибнуть”, — сказал Яременко.

По его словам, сначала должны состояться вопросы безопасности предпосылки, далее должен состояться саммит в нормандском формате, затем следует оформить договоренности в соответствии с международным и украинским правом.

“Мы говорим о продолжении и завершении обмена. Есть вопросы разведения минимум в 3 точках. Никто не сомневается, что это не конец войны, но это те шаги которые решаются при непосредственном участии российского президента и могут стать доказательство что Россия готова с нами договариваться”, — сказал Яременко.

Ранее сообщал УНН, что формула Президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе не предусматривает закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции.

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