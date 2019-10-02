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Яременко вважає недоречним починати роботу над законопроектом щодо статусу Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У народних депутатів немає ніяких нових законопроектів щодо статусу Донбасу. Голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко вважає, що наразі недоречно починати роботу над цим законом. Про це він заявив сьогодні в кулуарах Ради, передає кореспондент УНН.

Яременко вважає недоречним починати роботу над законопроектом щодо статусу Донбасу

“Ще не відбувся саміт, нема ніяких узгоджень між українською і російською дипломатією, нема заяв посередництва, нема ніяких проектів. Починати роботу над цим проектом, я вважаю, буде неправильним сигналом для наших опонентів, що ми готові будь-що працювати, а солдати будуть гинути”, — сказав Яременко.

За його словами, спочатку мають відбутися безпекові передумови, далі повинен відбутися саміт в нормандському форматі, потім варто оформити домовленості відповідно до міжнародного та українського права.

“Ми говоримо про продовження і завершення обміну. Є питання розведення щонайменше в 3 точках. Ніхто не має сумніву, що це не кінець війни, але це ті кроки які вирішуються при безпосередній участі російського президента і можуть стати свідчення що Росія готова з нами домовлятися”, — сказав Яременко.

Раніше УНН повідомляв, що формула Президента України Володимира Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі не передбачає закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції.

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