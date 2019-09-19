У "Слузі народу" розповіли про формулу Зеленського щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Формула Президента України Володимира Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі не передбачає закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції. Про це розповів голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко у Facebook, передає УНН.
“Ні змінам до Конституції щодо „особливого статусу ОРДЛО“ — і це суттєвий крок вперед у порівнянні з попередниками, які при внесенні в першому читанні відповідних змін до Конституції прикрились тілами нацгвардійців”, — написав Яременко у пості, який назвав “Формулою Зеленського”.
За його словами, вибори та інші елементи політичної частини мінських домовленостей формулою передбачені лише після виконання безпекової частини (припинення вогню, відведення військ, обміну утримуваними) , що є наступним кроком уперед. Як наголосив Яременко, попередники “і закони приймали, і Конституцію намагались змінювати, не досягнувши навіть припинення вогню, що фактично суперечить Мінським домовленостям і є реалізацією на практиці “формули Штанмайера”.
Крім того, за його словами, запропонована головою держави формула передбачає вибори до органів місцевої влади одночасно на всій території України та в ОРДЛО на основі єдиного закону після досягнення безпекових умов.
“Це переговірна позиція України. Якщо комусь це видається заслабою позицією, то хочу нагадати, що не українські танки стоять під Курськом, а російські в Криму і в Донецьку з Луганськом. Якщо комусь мало подробиць, то нагадаю, що ще півроку і рік тому ми чули більше про томос і про те, що „Путін нападе“, а сьогодні українська дипломатія має чітко публічно артикульовану позицію. А скептикам, що вважають, що все це нереалістично, пораджу не поспішати відповідати за Путіна. Нехай краще відмовиться він, а не ви”, — додав нардеп.
Нагадаємо, у команді Президента ніхто не чув про узгодження українською стороною “формули Штайнмаєра”. Про це заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.
18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо “формули Штайнмаєра” з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.