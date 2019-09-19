В "Слуге народа" рассказали о формуле Зеленского по Донбассу

“Нет изменениям в Конституцию относительно „особого статуса ОРДЛО“ — и это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в Конституцию прикрылись телами нацгвардейцев”, — написал Яременко в посте, который назвал “Формулой Зеленского”.

По его словам, выборы и другие элементы политической части минских договоренностей формулой предусмотрены только после выполнения части касательно безопасности (прекращение огня, отвод войск, обмена удерживаемыми), что является следующим шагом вперед. Как отметил Яременко, предшественники “и законы принимали, и Конституцию пытались менять, не достигнув даже прекращение огня, что фактически противоречит Минским договоренностям и есть реализацией на практике “формулы Штанмайера”.

Кроме того, по его словам, предложенная главой государства формула предусматривает выборы в органы местной власти одновременно на всей территории Украины и в ОРДЛО на основе единого закона по достижении условий безопасности.

“Это переговорная позиция Украины. Если кому-то это кажется заслабой позицией, то хочу напомнить, что не украинские танки стоят под Курском, а российские в Крыму и в Донецке с Луганском. Если кому-то мало подробностей, то напомню, что еще полгода и год назад мы слышали больше о томосе и о том, что „Путин нападет“, а сегодня украинская дипломатия имеет четкую публичную артикулированную позицию. А скептикам, которые считают, что все это нереалистично, посоветую не торопиться отвечать за Путина. Пусть откажется он, а не вы”, — добавил нардеп.

Напомним, в команде Президента никто не слышал о согласовании украинской стороной “формулы Штайнмайера”. Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата касательно “формулы Штайнмайера” по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса была достигнута 2 сентября.