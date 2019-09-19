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У Президента не чули про узгодження Україною "формули Штайнмаєра"

У Президента не чули про узгодження Україною "формули Штайнмаєра"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. У команді Президента ніхто не чув про узгодження українською стороною "формули Штайнмаєра". Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, пан (міністр закордонних справ Вадим – ред.) Пристайко щось придумав. Я сам не займаюсь цим питанням, але всі ми переживаємо щодо цього процесу і я багато людей питав і в Офісі Президента, вони кажуть: нічого такого немає", - зазначив Арахамія.

За його словами, в команді голови держави наразі очікують розширення нормандського формату, що забезпечить Україні сильнішу позицію в переговорному процесі по питанню Донбасу.

Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо “формули Штайнмаєра” з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.

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