Япония сохранит долю в российском энергетическом проекте на Сахалине

Цитата

"Это чрезвычайно важный проект", - заявил в пятницу министр экономики и промышленности Ясутоши Нисимура, приветствуя единогласное решение акционеров Sakhalin Oil and Gas Development Co., или SODECO, консорциума японских компаний, владеющих 30% акций "Сахалин-1" на Дальнем Востоке россии.

Детали

Нисимура сказал, что SODECO должна была уведомить российского оператора о своем решении до 11 ноября, в срок, установленный россией. По его словам, правительство сделает все возможное для обеспечения энергетической безопасности Японии, тесно сотрудничая с частным сектором.

Решение акционеров SODECO было принято в пятницу через несколько дней после того, как Нисимура встретился с руководителями консорциума и попросил их сохранить свою долю в российском проекте.

Правительству Японии принадлежит 50% акций SODECO. Остальное принадлежит частным компаниям, в том числе крупным торговым гигантам Itochu Corp. и Marubeni Corp., а также энергетическим компаниям Inpex Corp. и Japan Petroleum Exploration Co.

Контекст

Многие крупные западные энергетические компании отказались от проектов в россии из-за войны в Украине. Японские официальные лица утверждают, что нефть и газ Сахалина жизненно важны для энергетической безопасности страны.

путин в октябре в одностороннем порядке объявил о плане создания нового оператора проекта, который ранее возглавляла компания Exxon-Mobil, которая вышла из проекта после того, как Москва прекратила участие компании в проекте.

Японские компании Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co. решили сохранить свои доли в Сахалин-2, еще одном нефтегазовом проекте под управлением нового российского оператора.

В прошлом году Япония импортировала около 4% своей нефти из россии, прежде чем приостановить закупки после того, как против Москвы были введены санкции за ее вторжение в Украину. С тех пор Япония увеличила импорт сырой нефти с Ближнего Востока.