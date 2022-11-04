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Японія збереже частку у російському енергетичному проекті на Сахаліні

Японія збереже частку у російському енергетичному проекті на Сахаліні

Київ • УНН

 • 319515 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Японо-американський консорціум вирішив зберегти свою частку в новому російському операторі нафтогазового проекту "Сахалін-1" і збирається повідомити про це Москву, щоб забезпечити стабільне постачання енергії в Японію, що відчуває дефіцит ресурсів, передає УНН посилаючись на Associated Press.

Цитата

"Це надзвичайно важливий проект", - заявив у п'ятницю міністр економіки і промисловості Ясутоші Нісімура, вітаючи одноголосне рішення акціонерів Sakhalin Oil and Gas Development Co., або SODECO, консорціуму японських компаній, які володіють 30% акцій "Сахалін-1" на Далекому Сході росії.

Деталі

Нісімура сказав, що SODECO мала повідомити російського оператора про своє рішення до 11 листопада, у термін, встановлений росією. За його словами, уряд зробить усе можливе для забезпечення енергетичної безпеки Японії, тісно співпрацюючи із приватним сектором.

Рішення акціонерів SODECO було ухвалено у п'ятницю через кілька днів після того, як Нісімура зустрівся з керівниками консорціуму та попросив їх зберегти свою частку в російському проекті.

Уряду Японії належить 50% акцій SODECO. Решта належить приватним компаніям, у тому числі великим торговим гігантам Itochu Corp. та Marubeni Corp., а також енергетичним компаніям Inpex Corp. та Japan Petroleum Exploration Co.

Контекст

Багато великих західних енергетичних компаній відмовилися від проектів у росії через війну в Україні. Японські офіційні особи стверджують, що нафта та газ Сахаліну життєво важливі для енергетичної безпеки країни.

путін у жовтні в односторонньому порядку оголосив про план створення нового оператора проекту, який раніше очолювала компанія Exxon-Mobil, яка вийшла з проекту після того, як Москва припинила участь компанії в проекті.

Японські компанії Mitsubishi Corp. та Mitsui & Co. вирішили зберегти свої частки в Сахалін-2, ще одному нафтогазовому проекті під керуванням нового російського оператора.

Минулого року Японія імпортувала близько 4% своєї нафти з росії, перш ніж призупинити закупівлі після того, як проти Москви було запроваджено санкції за її вторгнення в Україну. З того часу Японія збільшила імпорт сирої нафти з Близького Сходу.

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