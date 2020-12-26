Япония решила закрыть границы до конца января
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Япония приняла решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран и регионов мира, за исключением японцев и иностранцев с долгосрочными визами, которые постоянно проживают на японской территории. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении правительства, передает УНН.
"Ограничения вводятся в порядке превентивных мер в связи с выявлением нового штамма коронавируса в ряде стран", - отмечается в заявлении.
Мероприятия будут действовать с 28 декабря до конца января следующего года.
Также отменяются послабления для жителей Японии, которые осуществляют краткосрочные бизнес-командировки. К настоящему времени им не нужно оставаться на карантине в течение двух недель после возвращения. Теперь, с 28 декабря, это правило будет действовать снова.
Кроме того, жителям Японии, которые возвращаются из стран, где был обнаружен новый штамм, необходимо будет иметь при въезде документ о наличии негативного теста на коронавирус, сданного не позднее чем за трое суток до прибытия.
Напомним, по состоянию на утро в мире инфекцией, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заразились уже более 79,8 млн человек.