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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Япония решила закрыть границы до конца января

Киев • УНН

 • 14897 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Япония приняла решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран и регионов мира, за исключением японцев и иностранцев с долгосрочными визами, которые постоянно проживают на японской территории. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении правительства, передает УНН.

Япония решила закрыть границы до конца января

"Ограничения вводятся в порядке превентивных мер в связи с выявлением нового штамма коронавируса в ряде стран", - отмечается в заявлении.

Мероприятия будут действовать с 28 декабря до конца января следующего года.

Также отменяются послабления для жителей Японии, которые осуществляют краткосрочные бизнес-командировки. К настоящему времени им не нужно оставаться на карантине в течение двух недель после возвращения. Теперь, с 28 декабря, это правило будет действовать снова.

Кроме того, жителям Японии, которые возвращаются из стран, где был обнаружен новый штамм, необходимо будет иметь при въезде документ о наличии негативного теста на коронавирус, сданного не позднее чем за трое суток до прибытия.

Напомним, по состоянию на утро в мире инфекцией, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заразились уже более 79,8 млн человек.

Украинские Национальные Новости

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