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Японія вирішила закрити кордони до кінця січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Японія прийняла рішення ввести тимчасову заборону на в'їзд в країну відносно громадян всіх країн і регіонів світу, за винятком японців та іноземців з довгостроковими візами, які постійно проживають на японській території. Про це йдеться в поширеному в суботу заяві уряду, передає УНН.

Японія вирішила закрити кордони до кінця січня

"Обмеження вводяться в порядку превентивних заходів у зв'язку з виявленням нового штаму коронавируса в ряді країн", - наголошується в заяві.

Заходи будуть діяти з 28 грудня до кінця січня наступного року.

Також скасовуються послаблення для жителів Японії, які здійснюють короткострокові бізнес-відрядження. До теперішнього часу їм не потрібно залишатися на карантині протягом двох тижнів після повернення. Тепер, з 28 грудня, це правило буде діяти знову.

Крім того, жителям Японії, які повертаються з країн, де був виявлений новий штам, необхідно буде мати при в'їзді документ про наявність негативного тесту на коронавірус, зданого не пізніше ніж за три доби до прибуття.

Нагадаємо, станом на ранок у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 79,8 млн людей.

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