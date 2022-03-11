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Япония и Северная Македония присоединились к заявлению по Украине: против РФ в Международном суде выступит 41 страна

Япония и Северная Македония присоединились к заявлению по Украине: против РФ в Международном суде выступит 41 страна

Киев • УНН

 • 134567 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Количество стран, обратившихся в Международный уголовный суд из-за полномасштабного вторжения России в Украину, возросло до 41 после вступления Японии и Северной Македонии. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Япония и Северная Македония присоединились к заявлению по ситуации в Украине! Уже 41 страна!" - написала Венедиктова.

Дополнение

Ранее Венедиктова заявляла, что пять стран присоединились к привлечению России к международной ответственности - Словакия, Германия, Польша, Эстония, Литва.

Венедиктова сообщала, что важно создать международную следственную группу для эффективного расследования преступлений РФ в Украине, в которую войдут прокуроры из 39 стран, которые уже открыли дела из-за войны РФ против Украины.

Добавим

Первое заседание Международного уголовного суда в Гааге в деле войны России против Украины произошло7 марта.

Министерство иностранных дел поддержало инициативу по созданию специального трибунала для наказания руководства Российской Федерации за ее агрессию против Украины. Созданием трибунала будет заниматься коалиция государств, в то время, как Украина будет собирать доказательства преступлений.

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