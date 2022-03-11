П'ять країн приєдналися до притягнення Росії до міжнародної відповідальності - Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. П'ять країн приєдналися до залучення Росії до міжнародної відповідальності - Словаччина, Німеччина, Польща, Естонія, Литва. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі українського телемарафону, передає кореспондент УНН.
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“У національних судах відкриті тисячі проваджень. П'ять країн — це Словаччина, Німеччина, Польща, Естонія, Литва відкрили свої власні провадження. Ми зробимо спільну слідчу групу й будемо рухатися так само єдиним юридичним фронтом для того, щоб притягнути до відповідальності...”, - повідомила Венедіктова.
Доповнення
Венедіктова повідомляла, що важливо створити міжнародну слідчу групу для ефективного розслідування злочинів РФ в Україні, до якої увійдуть прокурори з 39 країн, які вже відкрили справи через війну РФ проти України.
Додамо
Перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі війни Росії проти України відбулося 7 березня.
Міністерство закордонних справ підтримало ініціативу щодо створення спеціального трибуналу для покарання керівництва Російської Федерації за її агресію проти України. Створенням трибуналу займатиметься коаліція держав, в той час, як Україна збиратиме докази злочинів.