Пять стран присоединились к привлечению России к международной ответственности - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Пять стран присоединились к привлечению России к международной ответственности - Словакия, Германия, Польша, Эстония, Литва. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.
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“В национальных судах открыты тысячи производств. Пять стран — это Словакия, Германия, Польша, Эстония, Литва открыли свои производства. Мы сделаем совместную следственную группу и будем двигаться так же единым юридическим фронтом для того, чтобы привлечь к ответственности...", - сообщила Венедиктова.
Дополнение
Венедиктова сообщала, что важно создать международную следственную группу для эффективного расследования преступлений РФ в Украине, в которую войдут прокуроры из 39 стран, которые уже открыли дела за войну РФ против Украины.
Добавим
Первое заседание Международного уголовного суда в Гааге в деле войны России против Украины произошло 7 марта.
Министерство иностранных дел поддержало инициативу по созданию специального трибунала для наказания руководства Российской Федерации за ее агрессию против Украины. Созданием трибунала будет заниматься коалиция государств, в то время, как Украина будет собирать доказательства преступлений.