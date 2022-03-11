Пять стран присоединились к привлечению России к международной ответственности - Генпрокурор

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“В национальных судах открыты тысячи производств. Пять стран — это Словакия, Германия, Польша, Эстония, Литва открыли свои производства. Мы сделаем совместную следственную группу и будем двигаться так же единым юридическим фронтом для того, чтобы привлечь к ответственности...", - сообщила Венедиктова.

Дополнение

Венедиктова сообщала, что важно создать международную следственную группу для эффективного расследования преступлений РФ в Украине, в которую войдут прокуроры из 39 стран, которые уже открыли дела за войну РФ против Украины.

Добавим

Первое заседание Международного уголовного суда в Гааге в деле войны России против Украины произошло 7 марта.

Министерство иностранных дел поддержало инициативу по созданию специального трибунала для наказания руководства Российской Федерации за ее агрессию против Украины. Созданием трибунала будет заниматься коалиция государств, в то время, как Украина будет собирать доказательства преступлений.