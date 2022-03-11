Японія та Північна Македонія долучилися до заяви щодо України: проти РФ в міжнародному суді виступить 41 країна
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Кількість країн, які звернулися до Міжнародного кримінального суду через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зросла до 41 після долучення Японії та Північної Македонії. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook , передає кореспондент УНН.
Цитата
“Японія і Північна Македоніядолучились до заяви по ситуації в Україні! Вже 41 країна!" - написала Венедіктова.
Доповнення
Раніше Венедіктова заявляла, що п'ять країн приєдналися до залучення Росії до міжнародної відповідальності - Словаччина, Німеччина, Польща, Естонія, Литва.
Венедіктова повідомляла, що важливо створити міжнародну слідчу групу для ефективного розслідування злочинів РФ в Україні, до якої увійдуть прокурори з 39 країн, які вже відкрили справи через війну РФ проти України.
Додамо
Перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі війни Росії проти України відбулося 7 березня.
Міністерство закордонних справ підтримало ініціативу щодо створення спеціального трибуналу для покарання керівництва Російської Федерації за її агресію проти України. Створенням трибуналу займатиметься коаліція держав, в той час, як Україна збиратиме докази злочинів.