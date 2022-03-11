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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Японія та Північна Македонія долучилися до заяви щодо України: проти РФ в міжнародному суді виступить 41 країна

Японія та Північна Македонія долучилися до заяви щодо України: проти РФ в міжнародному суді виступить 41 країна

Київ • УНН

 • 134568 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Кількість країн, які звернулися до Міжнародного кримінального суду через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зросла до 41 після долучення Японії та Північної Македонії. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook , передає кореспондент УНН.

Цитата

“Японія і Північна Македоніядолучились до заяви по ситуації в Україні! Вже 41 країна!" - написала Венедіктова.

Доповнення

Раніше Венедіктова заявляла, що п'ять країн приєдналися до залучення Росії до міжнародної відповідальності - Словаччина, Німеччина, Польща, Естонія, Литва.

Венедіктова повідомляла, що важливо створити міжнародну слідчу групу для ефективного розслідування злочинів РФ в Україні, до якої увійдуть прокурори з 39 країн, які вже відкрили справи через війну РФ проти України.

Додамо

Перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі війни Росії проти України відбулося 7 березня.

Міністерство закордонних справ підтримало ініціативу щодо створення спеціального трибуналу для покарання керівництва Російської Федерації за її агресію проти України. Створенням трибуналу займатиметься коаліція держав, в той час, як Україна збиратиме докази злочинів.

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