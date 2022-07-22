Япония: Россия показывает пример другим странам мира, что попытки одностороннего изменения статус-кво - приемлемы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Министерство обороны Японии опубликовало свой ежегодный доклад, и в этом году отдельная глава посвящена российскому вторжению в Украину. Об этом сообщает агентство AFP, передает УНН.
Детали
Японские военные аналитики пишут: действия Москвы рискуют сигнализировать другим странам, что попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво – приемлемы. В Токио опасаются, что одним из адресатов этого сигнала может стать Китай, который может попытаться установить контроль над силой Тайваня.
Еще одну опасность в Токио видят в изменении стратегического ландшафта вокруг Японии и, в частности, в дальнейшем углублении отношений России и Китая.
В конце концов, в будущем Россия может в большей степени опираться на свои ядерные силы как инструмент сдерживания, что приведет к еще большему росту российской активности вблизи Японии, где и так часто бывают российские подлодки.
Напомним
Полномасштабная война России против Украины в ближайшее время приведет к стремительному росту ядерных арсеналов во всем мире. Об этом идет речь в анализе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.