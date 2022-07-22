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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Японія: Росія показує приклад іншим країнам світу, що спроби одностороннього зміни статус-кво - прийнятні

Японія: Росія показує приклад іншим країнам світу, що спроби одностороннього зміни статус-кво - прийнятні

Київ • УНН

 • 421027 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Міністерство оборони Японії опублікувало свою щорічну доповідь, і цього року окрема глава присвячена російському вторгненню в Україну. Про це повідомляє агентство AFP, передає УНН.

Деталі

Японські військові аналітики пишуть: дії Москви ризикують сигналізувати іншим країнам, що спроби в односторонньому порядку змінити статус-кво - прийнятні. У Токіо побоюються, що одним з адресатів цього сигналу може стати Китай, який може спробувати встановити контроль над Тайванем силою.

Ще одну небезпеку в Токіо вбачають у зміні стратегічного ландшафту навколо Японії і, зокрема, у подальшому поглибленні відносин Росії та Китаю.

Зрештою, у майбутньому Росія може більшою мірою спиратися на свої ядерні сили як інструмент стримування, що призведе до ще більшого зростання російської активності поблизу Японії, де й так часто бувають російські підводні човни.

Нагадаємо

Повномасштабна війна росії проти України найближчим часом призведе до стрімкого зростання ядерних арсеналів у всьому світі. Про це йдеться в аналізі Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу.

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