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Війна в Україні веде до зростання ядерних арсеналів у всьому світі – дослідження

Війна в Україні веде до зростання ядерних арсеналів у всьому світі – дослідження

Київ • УНН

 • 210215 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Повномасштабна війна росії проти України найближчим часом призведе до стрімкого зростання ядерних арсеналів у всьому світі. Про це йдеться в аналізі Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI), повідомляє УНН.

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Як вважають аналітики, війна в Україні посилила напруженість у відносинах між ядерними державами, а їхні ядерні арсенали найближчим часом почнуть зростати вперше з часів холодної війни. Ризик застосування такої зброї став найвищим за останні десятиліття.

Цитата

"Усі ядерні країни нарощують або оновлюють свої арсенали, причому більшість з них відводить дедалі більше місця ядерній риториці та тій ролі, яку ядерна зброя відіграє в їхніх військових стратегіях", - зазначає директор програми SIPRI з вивчення зброї масової поразки Вілфред Ван.

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Зазначається, що росія має найбільший у світі ядерний арсенал. Загалом у неї нараховується 5977 ядерних боєголовок різної потужності, що приблизно на 550 більше, ніж у США. На частку росії та США припадає понад 90% усіх боєголовок у світі.

Інші сім ядерних держав або розробляють нові системи озброєнь, або оголосили про свій намір зробити це. Серед таких Велика Британія, Індія, Пакистан, Ізраїль, Франція, Північна Корея.

Зокрема, США та росія мають намір "наздогнати" Китай, який найближчим часом планує ввести в дію приблизно 300 нових пускових ракетних шахт.

За даними відомства, загальна кількість боєголовок з січня 2021 по січень 2022 скоротилася з 13080 до 12705. Як мінімум 2 тисячі з них постійно перебувають у стані підвищеної готовності.

Додамо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт в інтерв'ю The Telegraph попередив, що Тегеран вже "небезпечно близько" до виробництва ядерної зброї.

Китай досяг "вражаючого прогресу" у розробці нової ядерної зброї, але вона лише для самооборони, і Пекін ніколи не застосує її першою.

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