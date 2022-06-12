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Министр обороны Китая заявил, что ядерный арсенал страны - "для самообороны"

Министр обороны Китая заявил, что ядерный арсенал страны - "для самообороны"

Киев • УНН

 • 197596 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Китай достиг "впечатляющего прогресса" в разработке нового ядерного оружия, но оно лишь для самообороны, и Пекин никогда не применит его первым, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отвечая на вопрос о прошлогоднем сообщении о строительстве более 100 новых шахт для ядерных ракет на востоке страны, он сказал, что Китай "всегда придерживался соответствующего пути развития ядерного потенциала для защиты нашей страны".

Фэнхэ добавил, что ядерное оружие, представленное на военном параде в Пекине в 2019 году, включая модернизированные пусковые установки для китайских межконтинентальных баллистических ракет DF-41, находится в рабочем состоянии и развернуто.

"Китай развивал свои возможности более пяти десятилетий. Справедливости ради стоит сказать, что достигнут впечатляющий прогресс. Политика Китая… последовательна. Мы используем ее для самообороны. Мы не будем первыми, кто применит ядерное (оружие)", — сказал он.

Министр добавил, что конечной целью существования ядерного арсенала Китая является предотвращение ядерной войны.

"Мы разработали ядерный потенциал, чтобы защитить тяжелый труд китайского народа и защитить наш народ от бед ядерной войны", - сказал он.

Дополнение

В прошлом году Госдепартамент США назвал наращивание ядерного потенциала Китая вызывающим беспокойство и заявил, что, похоже, Пекин отклоняется от многолетней ядерной стратегии, основанной на минимальном сдерживании. Он призвал Китай обсудить с ним "практические меры по снижению рисков дестабилизирующих гонок вооружений".

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