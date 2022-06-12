Міністр оборони Китаю заявив, що ядерний арсенал країни - "для самооборони"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Китай досяг "вражаючого прогресу" у розробці нової ядерної зброї, але вона лише для самооборони, і Пекін ніколи не застосує її першим, заявив міністр оборони Китаю Вей Фенхе у неділю, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Відповідаючи на запитання про торішні повідомлення про будівництво понад 100 нових шахт для ядерних ракет на сході країни, він сказав, що Китай "завжди дотримувався відповідного шляху розвитку ядерного потенціалу для захисту нашої країни".
Фенхе додав, що ядерна зброя, представлена на військовому параді в Пекіні в 2019 році, включаючи модернізовані пускові установки для китайських міжконтинентальних балістичних ракет DF-41, перебуває у робочому стані та розгорнута.
"Китай розвивав свої можливості понад п'ять десятиліть. Заради справедливості варто сказати, що досягнуто вражаючого прогресу. Політика Китаю… послідовна. Ми використовуємо її для самооборони. Ми не будемо першими, хто застосує ядерну (зброю)", — сказав він.
Міністр додав, що кінцевою метою існування ядерного арсеналу Китаю є запобігання ядерній війні.
"Ми розробили ядерний потенціал, щоб захистити важку працю китайського народу і захистити наш народ від лих ядерної війни", - сказав він.
Доповнення
Минулого року Держдепартамент США назвав нарощування ядерного потенціалу Китаю таким, що викликає занепокоєння, і заявив, що, схоже, Пекін відхиляється від багаторічної ядерної стратегії, заснованої на мінімальному стримуванні. Він закликав Китай обговорити з ним "практичні заходи щодо зниження ризиків дестабілізуючих перегонів озброєнь".