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Война в Украине ведет к росту ядерных арсеналов во всем мире – исследование

Война в Украине ведет к росту ядерных арсеналов во всем мире – исследование

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Полномасштабная война россии против Украины в ближайшее время приведет к стремительному росту ядерных арсеналов во всем мире. Об этом говорится в анализе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), сообщает УНН.

Детали

Как полагают аналитики, война в Украине усилила напряженность в отношениях между ядерными государствами, а их ядерные арсеналы в ближайшее время начнут расти впервые со времен холодной войны. Риск риск применения такого оружия стал самым высоким за последние десятилетия.

Цитата

"Все ядерные страны наращивают или обновляют свои арсеналы, причем большинство из них отводит все больше места ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях”, — отмечает директор программы SIPRI по изучению оружия массового поражения Уилфред Ван.

Детали

Отмечается, что россия имеет самый большой в мире ядерный арсенал. В общей сложности у нее насчитывается 5977 ядерных боеголовок различной мощности, что примерно на 550 больше, чем у США. На долю россии и США приходится более 90% всех боеголовок в мире.

Остальные семь ядерных государств либо разрабатывают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это. Среди таковых Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль, Франция, Северная Корея.

В частности, США и россию намерен “догнать” Китай, который в ближайшее время намерен поставить в строй около 300 новых пусковых ракетных шахт.

По данным ведомства, общее число боеголовок с января 2021 по январь 2022 сократилось с 13080 до 12705. Как минимум 2 тысячи из них постоянно находятся в состоянии повышенной готовности.

Добавим

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в интервью The Telegraph предупредил, что Тегеран уже находится "опасно близко" к производству ядерного оружия.

Китай достиг "впечатляющего прогресса" в разработке нового ядерного оружия, но оно лишь для самообороны, и Пекин никогда не применит его первым.

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