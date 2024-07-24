Япония протестует против рф из-за запрета на въезд 13 японским бизнесменам, включая главу Toyota. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Япония официально выразила протест рф в связи с запретом на въезд 13 руководителям японских компаний, среди которых есть глава Toyota Motor. Это решение является частью контрсанкционных мер москвы.

Министерство иностранных дел рф во вторник обнародовало список из 13 японских граждан, которым надолго запрещен въезд в террористическую страну. Среди них - высокопоставленные чиновники ведущих японских компаний, в частности глава Toyota Motor, одного из крупнейших автомобильных производителей мира.

На брифинге для СМИ в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси назвал это решение "абсолютно неприемлемым", заявив, что оно серьезно ограничит законную корпоративную деятельность японских компаний.

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