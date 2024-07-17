Япония планирует увеличить производство и импорт авиационного топлива, чтобы ответить на растущий туристический спрос. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Правительство Японии объявило о планах увеличить производство и импорт авиационного топлива с целью ответа на растущий спрос на рейсы в контексте растущего туристического бума. Инициатива направлена на преодоление недавнего дефицита авиационного топлива, который временно приостанавливал развитие международных авиаперелетов и внедрение новых маршрутов.

После восстановления безвизового режима в конце 2022 года и повышения привлекательности страны для иностранных туристов благодаря падению курса иены до 38-летнего минимума, туризм в Японию восстановился. Правительство надеется, что увеличение производства и импорта авиационного топлива поможет обеспечить стабильное развитие авиационного сектора страны и будет способствовать дальнейшему росту туристического потока.

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