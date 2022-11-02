Детали

Сертификаты позволяют рассматривать ЛГБТК-партнеров в качестве супружеских пар для некоторых государственных услуг в таких областях, как жилье, медицина и социальное обеспечение.

Более 200 небольших местных органов власти в Японии уже предприняли шаги по признанию однополых партнерств с тех пор, как в 2015 году в токийском районе Сибуя впервые появилась эта система.

Статус не дает тех же прав, что и официальный брак, но является долгожданным изменением для многих пар. Жители надеются, что введение сертификатов поможет бороться с дискриминацией против ЛГБТК в Японии.

В последние годы Япония, управляемая консервативной правящей партией, которая поддерживает традиционные семейные ценности, делает небольшие шаги к принятию изменения существующих правил.

В настоящее время все больше фирм заявляют о поддержке однополых браков, а геи все чаще появляются в различных телешоу.

Опрос 2021 года, проведенный общественной телекомпанией NHK, показал, что 57 процентов населения поддерживают однополые браки, тогда как 37% — нет.

Премьер-министр Фумио Кисида осторожно относится к возможности внесения изменений в законодательство, признающих однополые партнерства на национальном уровне.

Добавим

Опрос общественного мнения в Турции показывает, что Эрдоган потерял некоторую поддержку на фоне высокой инфляции, которая превышает 83%. Наблюдатели считают, что Эрдоган занимает анти-ЛГБТ-позицию, чтобы объединить свою консервативную базу поддержкой.