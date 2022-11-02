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Японія почала визнавати одностатеві стосунки

Японія почала визнавати одностатеві стосунки

Київ • УНН

 • 345870 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У вівторок Токіо почав видавати сертифікати про партнерство одностатевим парам, які живуть та працюють у столиці, що є довгоочікуваним кроком у країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Сертифікати дозволяють розглядати партнерів ЛГБТК як подружні пари для деяких державних послуг у таких галузях, як житло, медицина та соціальне забезпечення.

Понад 200 невеликих місцевих органів влади в Японії вже зробили кроки визнання одностатевих партнерств з того часу, як у 2015 році в токійському районі Сібуя вперше з'явилася ця система.

Статус не дає тих самих прав, що й офіційний шлюб, але є довгоочікуваною зміною для багатьох пар. Жителі сподіваються, що запровадження сертифікатів допоможе боротися з дискримінацією проти ЛГБТК у Японії.

В останні роки Японія, керована консервативною правлячою партією, яка підтримує традиційні сімейні цінності, робить невеликі кроки до ухвалення зміни існуючих правил.

Нині все більше фірм заявляють про підтримку одностатевих шлюбів, а геї все частіше з'являються у різних телешоу.

Опитування 2021 року, проведене громадською телекомпанією NHK, показало, що 57 відсотків населення підтримують одностатеві шлюби, тоді як 37% — ні.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда обережно ставиться до можливості внесення змін до законодавства, які визнають одностатеві партнерства на національному рівні.

Додамо

Опитування громадської думки в Туреччині показує, що Ердоган втратив деяку підтримку на тлі високої інфляції, яка перевищує 83%. Спостерігачі вважають, що Ердоган займає анти-ЛГБТ-позицію, щоб поєднати свою консервативну базу підтримкою.

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