Япония осудила нарушение воздушного пространства китайским военным самолетом
Киев • УНН
Япония решительно осудила нарушение ее воздушного пространства китайским военным самолетом, назвав это «абсолютно неприемлемым». Токио выразило протест Китаю и подняло свои самолеты для реагирования на инцидент.
Япония осудила нарушение воздушного пространства китайским военным самолетом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Япония решительно осудила нарушение ее воздушного пространства китайским военным самолетом, назвав это «абсолютно неприемлемым». Во вторник главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил, что инцидент является не только серьезным нарушением суверенитета Японии, но и угрозой для ее безопасности. Япония подняла свои самолеты для реагирования и выразила протест представителю китайского посольства в Токио.
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