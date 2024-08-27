Японія засудила порушення повітряного простору китайським військовим літаком
Київ • УНН
Японія рішуче засудила порушення її повітряного простору китайським військовим літаком, назвавши це "абсолютно неприйнятним". Токіо висловило протест Китаю та підняло свої літаки для реагування на інцидент.
Японія засудила порушення повітряного простору китайським військовим літаком. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Японія рішуче засудила порушення її повітряного простору китайським військовим літаком, назвавши це "абсолютно неприйнятним". У вівторок головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі заявив, що інцидент є не лише серйозним порушенням суверенітету Японії, але й загрозою для її безпеки. Японія підняла свої літаки для реагування та висловила протест представнику китайського посольства в Токіо.
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