Японія засудила порушення повітряного простору китайським військовим літаком. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Японія рішуче засудила порушення її повітряного простору китайським військовим літаком, назвавши це "абсолютно неприйнятним". У вівторок головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі заявив, що інцидент є не лише серйозним порушенням суверенітету Японії, але й загрозою для її безпеки. Японія підняла свої літаки для реагування та висловила протест представнику китайського посольства в Токіо.

Китай і КНДР домовилися про захист спільних інтересів