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Японія засудила порушення повітряного простору китайським військовим літаком

Японія засудила порушення повітряного простору китайським військовим літаком

Київ • УНН

 • 66829 перегляди

Японія рішуче засудила порушення її повітряного простору китайським військовим літаком, назвавши це "абсолютно неприйнятним". Токіо висловило протест Китаю та підняло свої літаки для реагування на інцидент.

Японія засудила порушення повітряного простору китайським військовим літаком. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Японія рішуче засудила порушення її повітряного простору китайським військовим літаком, назвавши це "абсолютно неприйнятним". У вівторок головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі заявив, що інцидент є не лише серйозним порушенням суверенітету Японії, але й загрозою для її безпеки. Японія підняла свої літаки для реагування та висловила протест представнику китайського посольства в Токіо.

Китай і КНДР домовилися про захист спільних інтересів27.01.24, 07:33 • 102006 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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