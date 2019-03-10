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Япония не решилась строить Международный линейный коллайдер

Япония не решилась строить Международный линейный коллайдер

Киев  •  УНН

 • 16831 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Японское правительство не приняло однозначного решения по строительству Международного линейного коллайдера, которое ожидалось до 7 марта — вместо этого японские власти вновь призвали Международный комитет по будущим ускорителям найти партнеров в лице других правительств и другие источники финансирования, которые помогли бы стране построить установку. Об этом сообщают издания Science News и Physics World, передает УНН.

ILC — это проект строительства международного электрон-позитронных линейного коллайдера с энергией от 500 до 1000 гигаэлектронвольт (ГэВ). На строительство коллайдера ранее претендовали Европа и США, с 2013 года разработка проекта ведется с учетом планов по размещению в японской префектуре Иватэ. Однако в конце прошлого года научный совет Японии рекомендовала правительству еще раз подумать о решении реалзиации проекта ILC и не поддержал размещения установки в стране.

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Японские чиновники должны были решить, возьмется ли страна строить ILC, до 7 марта, однако в итоге они лишь “выразили интерес” к проекту, стоимость которого оценивается в 7,5 миллиарда долларов, но не заявили о решении разместить у себя установку. Опрошенные изданиями эксперты считают, что это не конец ILC, а лишь очередная пауза в долгой истории проекта: японцы заявили, что готовы будут построить у себя коллайдер, если переговоры по поиску партнеров пройдут успешно, и сторонам удастся найти дополнительное финансирование (ожидается, что сама Япония будет готова покрыть половину расходов на установку).

Вместе с тем, Брайан Фостер из Оксфордского университета, на которого ссылается Physics World, отметил, что разочарован заявлением, так как считает, что продолжающееся откладывание решения — это "типичный японский способ сказать "нет“".Он также добавил, что, по сути, японское правительство вернуло вопрос на рассмотрение научному совету, который уже показал, как относится к проекту.

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В документе научного совета, в частности, отмечалось, что ILC значительно дороже всех предыдущих проектов, которые рассматривал совет, и для такой масштабной инициативы нужна широкая ее поддержка в академическом сообществе. Кроме того, совет не увидел значимых дополнительных технологических и экономических выгод от строительства установки в Японии и подчеркнул, что пока не видит четких договоренностей о необходимости “беспрецедентно сильной международной кооперации” при распределении расходов на ILC между странами.

Как сообщал УНН, в Большом адронном коллайдере отключилось электричество, потому, что хорек покусал один из трансформаторов.

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