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Кольоровий рентген вперше випробували на людині

Кольоровий рентген вперше випробували на людині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Людину вперше просканували рентгеном, який робить тривимірні кольорові зображення. Приклади одержані знімків опубліковані на сайті новозеландської компанії MARS Bioimaging, передає УНН.

Технологію придумала сім’я Батлер: батько працює фізиком в університеті Кентербері, а син — рентгенолог в університетах Отаго і Кентербері. “Сканери MARS роблять знімки, на яких можна розрізнити м’які тканини, жир і кістки”, — пишуть вчені.

Рентген зроблений на основі спеціальних детекторів з потужною енергетичною роздільною здатністю. Спочатку такі детектори розроблялися для адронного коллайдера, але Батлери пристосували їх для медичних цілей.

Першою людиною, на якій випробували кольоровий рентген, став один з його творців. Філу Батлеру просканували кісточку і зап’ястя. Тепер розробники проведуть клінічне дослідження, в рамках якого лікарі будуть використовувати і порівнювати нове і старе обладнання.

Як повідомляв УНН, у Німеччині алкогольну залежність лікують вином і пивом.

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