Японія не зважилася будувати Міжнародний лінійний колайдер

ILC — це проект будівництва міжнародного електрон-позитронного лінійного колайдера з енергією від 500 до 1000 гігаелектронвольт (ГеВ). На будівництво колайдера раніше претендували Європа і США, з 2013 року розробка проекту ведеться з урахуванням планів щодо розміщення в японській префектурі Івате. Однак у кінці минулого року наукова рада Японії рекомендувала уряду ще раз подумати про рішення реалзіації проекту ILC та не підтримав розміщення установки в країні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кольоровий рентген вперше випробували на людині

Японські чиновники повинні були вирішити, чи візьметься країна будувати ILC, до 7 березня, проте в підсумку вони лише “висловили інтерес” до проекту, вартість якого оцінюється в 7,5 мільярда доларів, але не заявили про рішення розмістити у себе установку. Опитані виданнями експерти вважають, що це не кінець ILC, а лише чергова пауза в довгій історії проекту: японці заявили, що готові будуть побудувати у себе колайдер, якщо переговори з пошуку партнерів пройдуть успішно, і сторонам вдасться знайти додаткове фінансування (очікується, що сама Японія буде готова покрити половину витрат на установку).

Разом з тим, Брайан Фостер з Оксфордського університету, на якого посилається Physics World, зазначив, що розчарований заявою, так як вважає, що триваюче відкладання вирішення — це “типовий японський спосіб сказати “ні”. Він також додав, що, по суті , японський уряд повернуло питання на розгляд науковому раді, який вже показав, як ставиться до проекту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Великий адронний колайдер вивели на рекордний рівень енергії

У документі наукової ради, зокрема, зазначалося, що ILC значно дорожче всіх попередніх проектів, які розглядав рада, і для такої масштабної ініціативи потрібна широка її підтримка в академічній спільноті. Крім того, рада не побачив значущих додаткових технологічних і економічних вигод від будівництва установки в Японії і підкреслив, що поки не бачить чітких домовленостей про необхідність “безпрецедентно сильної міжнародної кооперації” під час розподілу витрат на ILC між країнами.

Як повідомляв УНН, у Великому адронному колайдері відключилася електрика, через те, що тхір погриз один з трансформаторів.