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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Япония и Камбоджа будут разминировать Украину

Япония и Камбоджа будут разминировать Украину

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 02:23  •  1284 просмотра

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Япония и Камбоджа будут сотрудничать с целью предоставления Украине помощи в разминировании и подготовки кадров, причем Япония предоставит большую машину для разминирования, а Камбоджа обучит украинский персонал ее эксплуатации.

Япония будет сотрудничать с Камбоджей с целью разминирования Украины и других стран, охваченных войной. Об этом в субботу, 6 июля, заявила министр иностранных дел Йоко Камикава во время визита в Камбоджийский центр противоминной деятельности, пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Она подчеркнула, что Камбоджа является лидером в противоминной деятельности во всем мире.

"Камбоджа является важным партнером Японии в ее глобальных усилиях по разминированию. Также я уверена, что Камбоджа внесет большой вклад в повышение осведомленности о бесчеловечности противопехотных мин как страна, пострадавшая от них", - сказала она.

Йоко Камикава отметила, что в рамках Японско-камбоджийской инициативы по противоминной деятельности Япония предоставит полномасштабную помощь в гуманитарном разминировании в Украине.

"На следующей неделе мы предоставим Украине большую машину для разминирования, а в следующем месяце, здесь, в Камбодже, мы проведем обучение украинского персонала, как работать с этой машиной", - пояснила министр.

Дополнение

Камбоджийские саперы являются одними из самых опытных в мире, и за последнее десятилетие несколько тысяч из них были отправлены под эгидой ООН для работы в Африке и на Ближнем Востоке.

В свое время на территории Камбоджи, где почти 30 лет длилась гражданская война, были размещены миллионы мин. После окончания войны в 1998 году страна совместно с Японией начала проводить работы по разминированию своей территории. С момента завершения боевых действий в Камбодже почти 20 000 человек погибли и около 45 000 получили ранения от взрывчатки, оставшейся после войны.

В 2022 году Камбоджа начала подготовку саперов из Украины, которая также страдает от высокой плотности мин и других невзорвавшихся боеприпасов на ее территории.

Камбоджа была одной из почти 100 стран-членов ООН, которые выступили соавторами резолюции, осуждающей вторжение России в Украину.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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