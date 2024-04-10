Япония будет инвестировать в развитие экономики Украины и поможет с разминированием

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  39329 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

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В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
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В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  72717 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  81193 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  75341 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  114277 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114717 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114167 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  107984 просмотра

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3 апреля 2024, 11:28  •  445667 просмотра

Япония будет инвестировать в развитие экономики Украины и поможет с разминированием

Япония планирует увеличить свой вклад в гуманитарное разминирование в Украине и способствовать выходу японских компаний, в частности Nikken Corporation, специализирующейся на производстве машин для разминирования, на украинский рынок с целью инвестирования в экономическое развитие Украины.

Война •   •  3767 просмотра
Япония будет инвестировать в развитие экономики Украины и поможет с разминированием

Верховная Рада обсуждает закон о мобилизации при почти пустом зале

Верховная Рада (парламент Украины) рассматривает важный законопроект о мобилизационных процедурах с небольшим количеством присутствующих депутатов, который изменит правила оповещения населения, военного учета и призыва, прежде чем перейти к закону о демобилизации.

Война •   •  3741 просмотра
Верховная Рада обсуждает закон о мобилизации при почти пустом зале

Зеленский и президент Швейцарии обсудили подготовку к первому Саммиту мира

Зеленский и президент Швейцарии Амхерд обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии в июне, продолжив работу над реализацией Формулы мира, основанной на предыдущих встречах советников по национальной безопасности.

Война •   •  3648 просмотра
Зеленский и президент Швейцарии обсудили подготовку к первому Саммиту мира

Ни разу Украина не атаковала территории рф западным оружием - Зеленский

Украина никогда не использовала западное оружие для ударов по территории рф, соблюдая условия использования такого оружия, которые установили международные партнеры.

Война •   •  5095 просмотра
Ни разу Украина не атаковала территории рф западным оружием - Зеленский

В МИД сделали заявление о провокациях рф на ЗАЭС, и призвали усилить санкционное давление на россию

Провокации россии на оккупированной Запорожской атомной электростанции создают беспрецедентные угрозы ядерной безопасности в Украине, Европе и мире, вызывая призывы к усилению санкций и возвращению станции под контроль Украины.

Война •   •  6929 просмотра
В МИД сделали заявление о провокациях рф на ЗАЭС, и призвали усилить санкционное давление на россию

Зеленский о Саммите мира: мы готовы будем услышать партнеров, как они видят окончание войны

Украина предложит свои шаги для прекращения войны и услышит мнение партнеров во время предстоящего инаугурационного Саммита мира в Швейцарии, который, как ожидается, посетят лидеры около 100 стран мира, тогда как Россия не приглашена на первый саммит.

Война •   •  6811 просмотра
Зеленский о Саммите мира: мы готовы будем услышать партнеров, как они видят окончание войны

российские спецслужбы пытаются завербовать агентов разведки в Канаде - ГУР

фсб рф пытается завербовать агентов разведки из других стран, включая иммигрантов из россии и бывших советских республик, для работы на Москву в Канаде, распространяя листовки через русскоязычные СМИ.

Новости Мира •   •  6285 просмотра
российские спецслужбы пытаются завербовать агентов разведки в Канаде - ГУР

Нужно не заигрывать с рф, а изолировать политически - Зеленский

Зеленский призвал к полной политической изоляции россии, а не заигрыванию с ней, из-за ненависти рф ко всему, что находится за пределами ее границ.

Война •   •  7154 просмотра
Нужно не заигрывать с рф, а изолировать политически - Зеленский

Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии рф

Премьер-министр Испании призвал ЕС увеличить оборонные инвестиции для усиления потенциала сдерживания и приведения промышленности сектора в соответствие с европейской экономикой в условиях российской агрессии.

Новости Мира •   •  6367 просмотра
Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии рф

Харьковщина: Синегубов рассказал, какие инициативы были утверждены после визита Президента в регион

Накануне Президент Зеленский посетил Харьковскую область, чтобы обсудить вопросы противовоздушной обороны, фортификационных сооружений, поддержки бизнеса и энергетической безопасности во время войны. об инициативах утвержденных на первом заседании облсовета рассказал председатель ОВа Олег Синегубов.

Война •   •  10320 просмотра
Харьковщина: Синегубов рассказал, какие инициативы были утверждены после визита Президента в регион