Япония будет инвестировать в развитие экономики Украины и поможет с разминированием

Агентство международного сотрудничества Японии планирует увеличить вклад в процессы гуманитарного разминирования Украины, а также заинтересовано в выходе японских предприятий на украинский рынок.

Об этом передает УНН с ссылкой на Министерство экономики Украины.

Япония готова поддерживать гуманитарное разминирование и инвестировать в развитие экономики Украины - говорится в сообщении.

Детали

Представители правительства Украины в Японии встретились с заместителем министра иностранных дел Ясуши Хосакой, - во время обсуждения стороны пришли к выводу, что Япония и в дальнейшем будет только усиливать поддержку и сотрудничество с Украиной.

Согласно результатам рабочего визита, пока известно, что Японское агентство международного сотрудничества (JICA) готово увеличить вклад в процессы гуманитарного разминирования и способствовать выходу японских предприятий на рынок Украины.

Отмечается, что одним из таких предприятий потенциально может стать Nikken Corporation, - его специализацией является проектирование, производство и обслуживание строительной техники и машин для разминирования.

Напомним,

Япония выделила 230 млн долларов украинским аграриям в рамках проекта для восстановления сельского хозяйства.