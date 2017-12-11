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Янукович исчез с 21 на 22 февраля, с ним никто не мог связаться - Яценюк

Янукович исчез с 21 на 22 февраля, с ним никто не мог связаться - Яценюк

Киев  •  УНН

 • 11963 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Аппарат Верховной Рады Украины пытался связаться с тогдашним президентом Виктором Януковичем и его администрацией, но все было бесполезно, поэтому в связи с его самоустранения Верховная Рада большинством голосов принял решение о временном возложении обязанностей президента на председателя Верховной Рады Александра Турчинова. Об этом сказал бывший премьер-министр Арсений Яценюк в Оболонском районном суде Киева в качестве свидетеля в уголовном производстве по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"Виктор Янукович пропал с 21 на 22 февраля. Никто не знал, где находится Виктор Янукович", - подчеркнул Яценюк.

"Согласно этому соглашению (о восстановлении парламентско-президентской республики - ред.) и публичного заявления тогда президента Януковича, такой акт законодательства должен быть подписан. Однако, 22 февраля (2014 года - ред.) во всех СМИ было показано интервью тогда президента Януковича, я сейчас не помню четкую фразу, но пытаюсь ее повторить, где он сказал: "Я ничего подписывать не буду". Таким образом Виктор Янукович отказался от подписания этого соглашения. Несмотря на это, аппарат ВР, по моим данным, пытался связаться как с Януковичем, так и с его администрацией. И были соответствующие документы. А именно акт законодательства передан в парламент с той целью, чтобы этот акт был подписан", - сказал он.

По словам Яценюка, ни одно должностное лицо как и сам Янукович не указали на то, где они находятся и вернется Виктор Янукович к исполнению обязанностей.

"Именно поэтому Верховная Рада конституционным способом конституционным большинством голосов в связи с самоустранением президента от выполнения своих обязанностей приняла решение о временном возложении обязанностей и.о. президента на председателя Верховной Рады. Напомню, что согласно восстановленной Конституции Украины, именно председатель Верховной Рады исполняет обязанности президента при отсутствии президента", - отметил он.

Отвечая на вопрос прокурора о том, были ли попытки Януковича каким-то образом связаться с ним после 27 февраля 2014, Яценюк ответил: "Последняя телефонный разговор состоялся 22 числа (22 февраля 2014)".

Кроме того, экс-премьер отметил, что угрозы его жизни не было, поскольку это подтверждается тем, что сам Янукович отказался от государственной охраны.

"По моему убеждению, это является свидетельством того, что если бы была угроза, он бы не отказался. Если угрозы не было, то он отказался", - сказал он.

Напомним, суд начал допрос Яценюка по делу о госизмене Януковича.

Как сообщал УНН, 11 декабря в суде по делу о госизмене Януковича также ожидается министр внутренних дел Арсен Аваков.

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