Янукович зник з 21 на 22 лютого, з ним ніхто не міг зв'язатися - Яценюк

“Віктор Янукович пропав з 21 на 22 лютого. Ніхто не знав, де знаходиться Віктор Янукович”, — наголосив Яценюк.

“Відповідно до цієї угоди (про відновлення парламентсько-президентської республіки — ред.) і публічної заяви тоді президента Януковича, такий акт законодавства повинен бути підписаний. Однак, 22 лютого (2014 року — ред.) у всіх ЗМІ було показане інтерв’ю тоді президента Януковича, я зараз не пригадую чітку фразу, але пробую її повторити, де він сказав: "Я нічого підписувати не буду". Таким чином, Віктор Янукович відмовився від підписання цієї угоди. Не дивлячись на це, апарат ВР, за моїми даними, намагався зв’язатися як з Януковичем, так і з його адміністрацією. І були відповідні документи. А саме акт законодавства переданий у парламент з тією метою, щоби цей акт був підписаний”, — сказав він.

За словами Яценюка, жодна посадова особа як і сам Янукович не вказали на те, де вони знаходяться і чи повернеться Віктор Янукович до виконання обов’язків.

“Саме тому Верховна Рада у конституційний спосіб, конституційною більшістю голосів, у зв’язку з самоусуненням президента від виконання своїх обов’язків, прийняла рішення про тимчасове покладання обов’язків, в.о. президента на голову Верховної Ради. Нагадаю, що відповідно до відновленої Конституції України, саме голова Верховної Ради виконує обов’язки президента за умови відсутності президента”, — зазначив він.

Відповідаючи на запитання прокурора про те, чи були намагання Януковича у якийсь спосіб зв’язатися з ним після 27 лютого 2014, Яценюк відповів: “Остання телефонна розмова відбулася 22 числа (22 лютого 2014 року)”.

Крім того, екс-прем’єр зазначив, що загрози його життю не було, оскільки це підтверджується тим, що сам Янукович відмовився від державної охорони.

“На моє переконання, це є свідченням того, що якщо би була загроза, він би не відмовився. Якщо загрози не було, то він відмовився”, — сказав він.

Яценюк також уточнив, що тодішній президент Віктор Янукович зник з 21 на 22 лютого 2014 року.

Нагадаємо, суд розпочав допит Яценюка у справі про держзраду Януковича.

Як повідомляв УНН, 11 грудня у суді у справі про держзраду Януковича також очікується міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.