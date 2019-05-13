Янукович пожалел после отказа подписать Соглашение об ассоциации с ЕС – Туск

"У Восточного партнерства были свои успехи, свои проблемы, а также моменты высокой драмы, как в ноябре 2013 года, во время саммита в Вильнюсе, где президент Янукович (экс-президент Украины Виктор Янукович - ред.) отклонил Соглашение об ассоциации, о чем он позже горько сожалел. Сегодня, спустя десять лет, мы можем задуматься о наших достижениях", - сказал Туск.

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По его словами, три из шести стран Восточного партнерства имеют Соглашения об ассоциации с ЕС, которые включают в себя глубокие и всесторонние торговые зоны. У них также есть безвизовый режим с ЕС.

Он отметил, что миллиарды евро были потрачены на управление границами, связь, окружающую среду и энергоэффективность, поддержку бизнеса, юридические консультации и образование.

"Еще многое предстоит сделать, но нет никаких сомнений в том, что наши страны-партнеры стали ближе к ЕС, чем другие наши соседи. Это означает, что через десять лет в ЕС будет больше Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, и, я считаю, во всех ваших странах будет больше ЕС, чем когда-либо прежде", - заявил Туск.

Напомним, неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС при Януковиче спровоцировало массовые протесты - Евромайдан. Эти события потом назвали Революцией Достоинства

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС заработало в полном объеме с 1 сентября 2017 года. Его подписание происходило в два этапа. 21 марта 2014 года подписали политическую часть. А уже 27 июня того же года - экономическую. Соглашение синхронно ратифицировали оба - украинский и европейский - парламенты 16 сентября 2014 года. Этим документом предусмотрена и зона свободной торговли между Украиной и ЕС. Временное применение Соглашения состоялось с 1 ноября того же года. При этом временное применение торговых положений началось с 1 января 2016 года.